رياضة | "الخليج 365 الرياضي" يحاور هدّاف الواسطي بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر "الخليج 365 الرياضي" يحاور هدّاف الواسطي بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح محمد ربيع "كيتو" مهاجم فريق الواسطى فى الظهور بمستوى فنى وبدنى ومهارى متميز واعتلاء قائمة هدافي الفريق بالمحموعة الرابعة بالقسم الثالث برصيد 9 أهداف وصناعة العديد من الأهداف ومزاحمته على خطف لقب هداف المجموعة.

ويعد كيتو فرس رهان الواسطى انتظار تحقيق حلمه الأكبر بالانتقال لأحد الأندية الكبرى لتقديم أفضل مستوياته الفنية ومواصلة قدرته فى هز شباك المنافسين، أسئلة عديدة طرحها الخليج 365 الرياضى للحديث مع مهاجم الواسطى عن مشواره الكروي والقسم الثالث وتطلعاته المستقبلي:-

- فى البداية حدثنا عند بدايتك الكروية ؟



محمد ربيع محمد واشتهرت بلقب ' كيتو' من مواليد 1995 بالقناطر الخيريه، بدأت رحلتى مع كرة القدم بالانضمام لفريق الترسانة تحت سن 12 سنه، ولم تستمر التجربة كثيرا نظرا لرحيل فاروق محمد شقيق والدتى والذى كان يلعب بمركز حراسة المرمى بالترسانة، وعمل مدربا وبعد انتقاله للمقاولون العرب انقطعت فترة عن التدريبات بنادى الترسانة لانه كان بالنسبة لى أحسن المدربين فى تلك الفترة ثم انتقلت لصفوف القناطر الخيريه لمدة خمس مواسم ثم لعرب غنيم بحلوان لمدة موسم ثم انتقلت لصفوف حلوان لمدة موسمين، ثم العياط لمدة موسم ، قبل الانتقال لصفوف الواسطى ببداية الموسم الحالي 2019/2020 .

- كيف جاء انتقالك لنادى الواسطى وماهو تقييمك لتلك التجربة ؟



انتقالي لصفوف الواسطي وذلك عن طريق نادي العياط النادي السابق لى ، وهى تجربه ناجحة بالطبع، خاصة وأن نادى الواسطي له عامل كبير وفضل بعد المولى عز وجل فى اظهارى والتعريف بي وإمكانيات، وقدراتى بالصعيد وهو الأمر المتميز بجانب كونى هداف الفريق برصيد تسع اهداف وهو أمر يسعدنى وتكرر معى بالتجارب السابقة، ولكن عدم نجاحى فى تحقيق هداف المجموعة جاء بسبب الإصابة بفترات طويلة يكفى اننى اتحرمت من المشاركة مع الفريق بنحو ١٢ مباراة مختلفة ، وفي أول ثلات اسابيع كنت هداف المجموعة الرابعة بالقسم الثالث، وفى المجمل راض عن تجربتى هذا الموسم وكنت اتمنى تحقيق الصعود للقسم الثانى وإسعاد جماهير الواسطى .

- ما هو دور الجهاز الفنى للواسطى مع اللاعبين خلال الموسم ؟



الجهاز الفني بقيادة أحمد الجيوشي، وأحمد فكري، والجهاز المعاون كان داعم لجميع اللاعبين وذلك رغم الظروف الصعبة للنادي ، والجهاز الفنى بأكمله كان يقف معنا بالكثير المواقف رغم عدم حصولهم على مستحقاتهم ، بالتأكيد جهاز فنى محترم واتعلمنا منهم الكثير والكثير هذا الموسم .

- متى يعود الواسطى للقسم الثاني؟ وما هى أهم الصعوبات التى يشهدها القسم الثالث ؟



يعود الواسطي لمكانه الطبيعى وقوته فى حالة توفير الموارد المادية ومستحقات اللاعبين والأجهزة الفنية ، كرة القدم بدون موارد مالية لا تعنى النجاح اطلاقا ، والنسبة الكبرى من أندية القسم الثالث بل الجميع يعانى من من ازمات مالية ومشكلات تتعلق بصرف مستحقات اللاعبين .

- من هم أهم المدربين الذين طوّروا من مستواك فنيا ؟



فاروق محمد يعتبر افضل مدرب تدربت معه بجانب محمد زناتى و كيتا واحمد الجيوشي واحمد فكرى .

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- ماهى أصعب الفرق التى واجهها الواسطى هذا الموسم ؟



من وجهة نظرى لمباريات الواسطى هذا الموسم فمواجهة سمسطا بالدور الاول ومواجهة عاملين غارب بالدور الثانى هم اصعب مباريات الفريق هذا الموسم نظرا لقوة تلك الفرق وحلمها على تحقيق الصعود .

- لماذا خرج الواسطى من سباق المنافسة على الصعود ؟



الواسطي باغلب اسابيع الدور الاول كان يحتل صدارة المجموعة ولكن حدثت مشكلات الماديات وعدم حصول اللاعبين على مستحقاتهم مما أدى الى تراجع مستوى الفريق وانقطاع بعض اللاعبين بسبب الأزمات المالية مما تراجع ترتيب الفريق وخروجه من دائرة المنافسة بالاسابيع الأخيرة للمسابقة للاسف .

- كيف ترى حظوظ الفرق المرشحة للصعود للقسم الثانى ؟



عاملين غارب الاقرب للصعود ويليها سمسطا الرياضى ، وشخصيا اتمنى صعود سمسطا ، الفريقان مميزان العاملين ولديهم لاعبين متميزين خاصة فريق سمسطا الصاعد حديثا ببداية الموسم للقسم الثالث وحقق نتائج جيدة .

- هل وصلت لك عروض الفترة الماضية ؟



وصل لى عروض أثناء الأسابيع الأخيرة المتسابقة بشكل شفهي، ولكن نظرا لتوقف النشاط فالأمر مغلق فى الفترة الحالية انتظار لما ستسفر عنه قرارات اللجنة الخماسية بتحديد موعد استئناف المسابقة .

- من هو مثلك الاعلى عالميا ومحليا ؟



كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد وعماد متعب مهاجم الأهلى والمنتخب الوطنى السابق.

- ما هى أهم الأهداف التى تعمل على تحقيقها خلال الفترة القادمة ؟



الانتقال لأحد فرق القسم الثانى والظهور بمستوى فنى متميز وإظهار قدراتى الفنية والتهديفية للانتقال لأكبر الأندية بمصر .

- ما هى رسالتك الأخيرة للجهاز الفنى الواسطى وزملاؤك بالفريق ؟



زملائي بالفريق بلا استثناء شخصيات متميزة خارج الملعب وداخله، واعتز بهم واتمنى لهم التوفيق بالفترة القادمة ، والجهاز الفني اتمنى لهم تدريب افضل الأندية لأنهم يستحقوا الاشادة والتقدير ودورهم الفنى ظهر بالعديد من المباريات رغم قلة الإمكانيات .