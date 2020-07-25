رياضة | صالح : فرصة الصعود متاحة للجميع والألومنيوم الأقرب لتحقيقها

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر صالح : فرصة الصعود متاحة للجميع والألومنيوم الأقرب لتحقيقها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حالة من الترقب الشديد تعيشها إدارة نادي الألومنيوم،التي تنتظر موعد عمل المسحات الخاص باللاعبين والجهاز الفني بالكشف عن فيروس كورونا ، لبدء التدريبات استعدادا لاستئناف مباريات الدوري، والذي جاء عقب قرار اللجنة الخماسية باستكمال دورى القسم الثانى.

قال صلاح صالح، مدير عام نادي الألومنيوم والمشرف العام على الكرة، إن اللجنة الخماسية حددت 4 أغسطس المقبل موعدا لإجراء المسحات للاعبين والجهاز الفني، استعدادا لانطلاق منافسات الدوري التي يتبقى على نهايته منها 5 جولات.

وأضاف صالح، أنه تم التواصل بين إدارة النادي و المدير الفني للفريق، لوضع تصور لعودة النشاط، واستكمال المنافسات ووضع الخطوط العريضة لفترة الإعداد، وكذلك الإجراءات الاحترازية، لمنع انتشار أي عدوى بين اللاعبين، وسيكون أول المباريات لبني سويف مع طهطا على ملعب الألومنيوم يوم 20 سبتمبر، وفقا لما حددته لجنة المسابقات.

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وتابع صالح، ان إدارة الألومنيوم استقبلت قرار استكمال الدوري بصدر رحب خاصة أن قرار الاستكمال كان من ضمن مقترحات إدارة النادي التي تقدمت به للجنة الخماسية، وكنا نتمنى أن ننهي الموسم بشكل طبيعي، ليصعد من يستحق، وتكون فرصنا فى الصعود كبيرة.

وأشار الي ان فرصة الصعود للممتاز متاحة للجميع والالومنيوم الأقرب لتحقيقها، لاسيما وان هناك لقاءات مباشرة بين الفرق المنافسة.

ويحتل الألومنيوم المركز الثالث بجدول المجموعة الأولى بدوري القسم الثاني، برصيد32 نقطة، ويتبقي له 5 جولات يبدأها بمواجهة طهطا على ملعبه، ثم يخرج لمواجهة الاعلامين، ويعود لمواجهة شبان قنا بملعبه، ثم يخرج لمواجهة سوهاج و ديروط.