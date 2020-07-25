رياضة | في ليلة إصابة مبابي.. باريس سان جيرمان يتوج بطلًا لكأس فرنسا

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر في ليلة إصابة مبابي.. باريس سان جيرمان يتوج بطلًا لكأس فرنسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق نادى باريس سان جيرمان فوزا صعبا على حساب نظيره فريق سانت إيتيان بنتيجة هدف مقابل لاشئ فى نهائي كأس فرنسا بالمباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب فرنسا الدولي بمدينة ليون.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة بين الفريقين حيث نجح النجم الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم نادى باريس سان جيرمان من تسجيل هدف المباراة الوحيد فى الدقيقة 14 من عمر الشوط الأول لينتهي فريقه لقب البطولة المحلية.

بينما خرج النجم الدولي الفرنسي كليان مبابي لاعب نادي باريس سان جيرمان من المباراة مصابا وهناك شكوك حول إمكانية لحاقه بمباراة دوري أبطال أوروبا المقبلة أمام أتالانتا في دور الثمانية.

يذكر أن نادى باريس سان جيرمان الفرنسي سيواجه نظيره نادى أتلانتا الإيطالي فى شهر أغسطس المقبل ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا والتي ستعود من جديد بعد أن توقفت لأكثر من 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد فى العالم.