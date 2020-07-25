رياضة | مدرب قنا: نترقب قرار الاتحاد باستئناف الدوري رغم الصعود

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر مدرب قنا: نترقب قرار الاتحاد باستئناف الدوري رغم الصعود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمود ابراهيم المدير الفني لفريق نادي قنا، متصدر المجموعة الثانية لدوري القسم الثالث، إن إدارة النادي برئاسة المحاسب اشرف سعد، تترقب قرار اللجنة الخماسية باستئناف مباريات الدوري، رغم تأكد حسم الفريق الصعود.

وأضاف أن المجموعة الثانية بدوري القسم الثالث يتبقى على نهاية منافساتها جولتان، مؤكدا انه تم حسم الصعود لفريق نادي قنا بعد تصدره المجموعة برصيد 50 نقطة، بفارق 9 نقاط عن فريق نادي قفط صاحب المركز الثاني.

وأشار ابراهيم في تصريح خاص لـ "الخليج 365 الرياضى" الي انه رغم تأكد الصعود الا ان الجميع مع قرار عودة النشاط الذي يعد بمثابة عودة الروح للجسد، بعد توقف دام لأربعة اشهر، توقفت خلالها الحياة بالنسبة لأفراد المنظومة.

وتابع انه تم التنسيق مع إدارة النادي بتوفير كافة متطلبات المرحلة المقبلة حال حددت اللجنة الخماسية موعد المسحات والتي يعقبها بدء التدريبات وانطلاق مباريات الدوري.