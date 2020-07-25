رياضة | شبان قنا يعلن موعد بدء التدريبات استعدادا للقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر شبان قنا يعلن موعد بدء التدريبات استعدادا للقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد الجهاز الفني لفريق نادي الشبان المسلمين بقنا، بقيادة كمال الزين المدير الفني للفريق، يوم السبت الموافق الثامن من أغسطس المقبل، موعدا لبدء تدريبات الفريق الأول، استعدادا لاستئناف مسابقة القسم الثاني.

وقال كمال الزين في تصريح خاص لـ :"الخليج 365 الرياضى" إن الفريق ينتظر عمل المسحات عقب عيد الأضحى ثم يستهل تدريباته لاستكمال منافسات القسم الثاني.

وأضاف أنه جميع لاعبي الفريق سوف يتم اخطارهم بموعد المسحات، وبدء التدريبات الجماعية للفريق بعد توفير الإجراءات الاحترازية اللازمة

وأضاف انه جميع لاعبي الفريق سوف يتم اخطارهم بموعد المسحات، وبدء التدريبات الجماعية للفريق بعد توفير الإجراءات الاحترازية اللازمة.

يذكر أن المتبقي من مسابقة دوري القسم الثاني بمجموعة الصعيد 5.جولات، حيث يواجه فريق شبان قنا البنك الأهلي في الاسبوع18 على ملعبه، ثم يواجه طهطا خارج ملعبه، ثم يواجه الألومنيوم بملعب الاخير، ليعود لمواجهة سوهاج بملعبه، ويختتم مبارياته هذا الموسم أمام نادي المنيا بملعب الاخير.

ويحتل فريق شبان قنا المركز الرابع بجدول المجموعة الأولى بدوري القسم الثاني، برصيد 31 نقطة.