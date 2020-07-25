رياضة | الريان يهزم قطر في الدوري القطري

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الريان يهزم قطر في الدوري القطري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الريان فوزًا صعبًا على حساب مضيفه قطر، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري القطرى لكرة القدم.

واستؤنفت منافسات الدوري القطري مجددا، بعد فترة طويلة من الغياب بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وتقدم قطر في الدقيقة العاشرة عن طريق مهاجمه كايكي مورينو، قبل أن يدرك الجزائري ياسين براهيمي التعادل للريان من ضربة جزاء في الدقيقة 40.

وفي الدقيقة 84 سجل الفرنسي يوهان بولي هدف الفوز للريان.

وشهدت المباراة طرد خالد المحمودي لاعب قطر، الذي تلقى البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 87.