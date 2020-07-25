الامارات | حتا يبدأ التقسيمات المصغّرة بقيادة كونتيس

شكرا لقرائتكم خبر عن حتا يبدأ التقسيمات المصغّرة بقيادة كونتيس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل فريق حتا تدريباته اليومية على ملعبه بقيادة المدرب اليوناني كونتيس، الذي عاد إلى قيادة «الإعصار» عقب تجديد عقده مع النادي للموسم الثاني على التوالي.

ونشر النادي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، صوراً من التدريبات، وقال: «إن التدريب تضمّن تقسيمات مصغرة بين لاعبي الفريق، في وقت حرص المدرب كونتيس على تنظيم بعض الجمل الفنية».

وكان حتا قد أعلن عن التعاقد مع عدد كبير من اللاعبين المواطنين، لكنه لم يعلن حتى الآن عن التعاقد مع أي لاعب أجنبي في انتظار دراسة عدد من ملفات اللاعبين الأجانب. وانتظم في تدريبات الفريق عيسى سانتو، والحارس أحمد ديدا القادم من الشارقة، وكلاهما شارك في التدريبات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news