الامارات | كوريا الجنوبية تسمح بعودة الجمهور إلى مباريات كرة القدم والبيسبول

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شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تسمح بعودة الجمهور إلى مباريات كرة القدم والبيسبول والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت كوريا الجنوبية السماح بحضور عدد محدود من المشجعين مباريات كرة القدم والبيسبول، بحسب ما أعلن مسؤول أمس، وذلك ضمن مساعي السلطات بالعودة الى الحياة الطبيعية، بعد النجاح في الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.
وكانت كوريا الجنوبية في الفترة الأولى لتفشي فيروس «كوفيد-19» الأكثر تضرراً في العالم بعيداً عن الصين، لكنها نجحت في السيطرة عليه بشكل كبير من خلال برنامج «التتبع والاختبار والمعالجة»، من دون أن تضطر الى فرض الإغلاق التام.
وبدأت كوريا الجنوبية في تخفيف قواعد التباعد الاجتماعي في أوائل مايو تزامناً مع السماح بعودة بعض البطولات الاحترافية، مثل البيسبول وكرة القدم اللتين أطلقتا موسمهما الجديد خلف أبواب موصدة.
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