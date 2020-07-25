شكرا لقرائتكم خبر عن الذيد يتعاقد مع لاعب منتخب الشباب الزعابي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الذيد، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، عن ضم لاعب المنتخب الوطني للشباب، مايد عبيد الزعابي، لتمثيله في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى، بعد توصل النادي إلى اتفاق مع شركة اتحاد كلباء لكرة القدم، للحصول على خدماته على سبيل الإعارة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | الذيد يتعاقد مع لاعب منتخب الشباب الزعابي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.