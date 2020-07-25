الامارات | سرقة منزل فابينيو خلال احتفاله بلقب الدوري الإنجليزي

شكرا لقرائتكم خبر عن سرقة منزل فابينيو خلال احتفاله بلقب الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت وسائل إعلام بريطانية إن منزل لاعب وسط ليفربول، البرازيلي فابينيو، تعرض للسرقة في الوقت الذي شارك فيه اللاعب في احتفالات فريقه بالفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، للمرة الأولى منذ 30 عاماً.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إن اللصوص دخلوا منزل فابينيو (26 عاماً) خلال الفترة ما بين بعد ظهر الأربعاء الماضي وصباح أول من أمس، وسرقوا بعض المجوهرات وسيارة، مستغلين عدم وجود أي أشخاص في المنزل.

وقال متحدث باسم شرطة منطقة مرسيسايد في بيان إلى وسائل الإعلام البريطانية إن الشرطة عثرت على السيارة في ويغان في وقت لاحق.

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وتسلم ليفربول درع الدوري الممتاز الأربعاء الماضي، بعد فوزه 5-3 على ضيفه تشيلسي في آخر مباراة له على أرضه في ملعب أنفيلد هذا الموسم. وتعرض منزل مهاجم ليفربول، السنغالي ساديو ماني، للسطو أيضاً خلال مشاركته في مباراة بدوري أبطال أوروبا في مواجهة بايرن ميونيخ، بطل ألمانيا في فبراير من العام الماضي.

اللصوص سرقوا مجوهرات وسيارة

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