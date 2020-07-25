الامارات | رمسة ملاعب

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شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ابتعاد
علمت «الإمارات اليوم» أن مسؤولاً بارزاً، في رابطة مشجعي أحد أندية دوري الخليج العربي، ابتعد عن النادي بعد فترة طويلة قضاها على المدرجات، بسبب الاتهامات التي ظل يطلقها بعض مسؤولي النادي ضد رابطة المشجعين، وعدم تقدير الدور الذي تقوم به تجاه الفريق.
اعتذار
اعتذر لاعب بأحد أندية دوري الخليج العربي عن إخلاله باتفاقه مع إدارة نادٍ آخر، بشأن الانتقال إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية، بعدما أبدت إدارة ناديه الحالي تمسكها باستمراره مع الفريق، بعد مفاوضات ماراثونية.
مدرب
يثير أحد مدربي فرق دوري الخليج العربي جدلاً بين اللاعبين وأنصار الفريق، بسبب تحكمه في كل شيء بالنادي، حتى في قيمة عقود اللاعبين، والقيام بالإشراف على الحضور والانصراف، وذلك بعد أن منحه النادي كل الصلاحيات للقيام بذلك.
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