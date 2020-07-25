الامارات | الجولة الختامية لكأس الجوجيتسو اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن الجولة الختامية لكأس الجوجيتسو اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق، اليوم، منافسات الجولة الثالثة الأخيرة من بطولة كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو، بصالة جوجيتسو أرينا في أبوظبي.

وقال اتحاد الجوجيتسو، في بيان أمس: «ستشهد الأمسية، التي طال انتظارها، تتويج أصحاب المراكز الأولى مع حظوظ كبيرة لأندية العين والوحدة وبني ياس، التي تصدرت الفئات المختلفة من الجولتين السابقتين، كما يتمتع ناديا الجزيرة والظفرة بحظوظ جيدة، أيضاً للتقدم في سلم الترتيب».

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ويشارك في جولة الختام مجموعة من أبرز نجوم الدولة، مثل: زايد الكعبي، لاعب نادي العين والمنتخب الوطني، الذي يتطلع إلى إثراء رصيده من الميداليات الملونة، وزميله في النادي اللاعب سعود الحمادي، إضافة إلى مشاركة العديد من اللاعبين الصاعدين والموهوبين.

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