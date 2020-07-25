الامارات | دوري اليد الألماني بحضور الجمهور

شكرا لقرائتكم خبر عن دوري اليد الألماني بحضور الجمهور والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة اليد، أمس، أنها ترغب في افتتاح فعاليات الموسم الجديد للعبة في ألمانيا بمباراة كأس السوبر بين فريقي كيل وفلينسبورغ هانديفيت بمدينة دوسلدورف في 26 سبتمبر المقبل بحضور الجماهير.

وكشفت الرابطة عن رغبتها في حضور جماهيري يراوح بين 2000 و6000 مشجع.

وطرحت الرابطة البروتوكول الصحي ومنظورها لكيفية إقامة المباريات، أمام السلطات المسؤولة حالياً للحصول على الموافقات الضرورية.

Advertisements

ولدى حصولها على هذه الموافقات، ستعلن الرابطة عن موعد البدء في بيع تذاكر المباريات.

ومن المنتظر أن تنطلق مباريات الدوري الألماني لكرة اليد في أول أكتوبر المقبل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news