الامارات | بث المواجهة الأخيرة لـ «جزيرة النزال» عبر تطبيق «UFC Arabia»

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شكرا لقرائتكم خبر عن بث المواجهة الأخيرة لـ «جزيرة النزال» عبر تطبيق «UFC Arabia» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مؤسسة أبوظبي للإعلام عن بث مجريات النزال الأخير من سلسلة منافسات «جزيرة النزال»، الذي يقام اليوم على أرض جزيرة ياس بأبوظبي، ويجمع بين البطل السابق روبرت ويتيكر، والمقاتل دارين تيل، حصرياً، عبر تطبيق «UFC Arabia».
وقامت قنوات أبوظبي الرياضية ببث التغطية التمهيدية لكل نزال، حيث انطلقت ببطولة «يو إف سي 251»، التي استضافتها الجزيرة في 11 من الشهر الجاري، وجرى بثها عبر التطبيق، وفاز فيها المقاتل النيجيري الأميركي، كامارو عثمان، بلقب وزن خفيف متوسط على خورخي ماسفيدال، وتلتها بطولات «ليالي القتال»، التي انطلقت يوم الأربعاء 15 الجاري.
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