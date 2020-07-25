الامارات | الظهوري: أجانب دبا الحصن لم يسبق لهم اللعب في الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن الظهوري: أجانب دبا الحصن لم يسبق لهم اللعب في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف رئيس لجنة الاحتراف والفريق الأول لنادي دبا الحصن، محمد سيف الظهوري، أن اللاعبين الأجانب الذين سيتعاقد معهم النادي لتمثيل الفريق في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى لم يسبق لهم اللعب في الملاعب الاماراتية، وذلك وفقاً لتوجهات مجلس إدارة النادي برئاسة ابراهيم الدرمكي.

وقال الظهوري لـ«الإمارات اليوم»: «لا توجد لدينا نية للتعاقد مع المحترفين الأجانب الذين سبق لهم اللعب خلال المواسم الماضية في دورينا، بل إلى انتداب لاعبين آخرين سيلعبون للمرة الأولى في ملاعبنا، وقد حظي هذا التوجه بموافقة المدرب البرتغالي أنطونيو روي». وتابع: «اختارت اللجنة الفنية عدداً من اللاعبين، ومعظمهم من البرازيل والأرجنتين، وتم الاجتماع أمس مع المدرب وتزويده بالمعلومات والفيديوات لدراستها للتعاقد مع من يراه قادراً على تمثيل الفريق».

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