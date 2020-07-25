الامارات | 3 خيول تغازل كأس الوثبة في فرنسا

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 خيول تغازل كأس الوثبة في فرنسا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض الجواد «خطير»، لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، و«إيلاف» و«صباح» لياس لإدارة سباقات الخيل العائدة إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، عصر اليوم، تحدي فعاليات الجولة الـ18 من سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، بمضمار لاتست دو بوش الفرنسي، ضمن فعاليات النسخة 12 من مهرجان منصور بن زايد العالمي للخيول العربية الأصيلة، تماشياً مع استراتيجية المهرجان بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.

وتوج الجواد «غاندالف دو بومبادور» للنجيفي ريسنج، وبإشراف اندو بوتي، وبقيادة أنتونيو فريزو، بطلاً لسباق الجولة الـ17 لكأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1800 متر، الذي أقيم أول من أمس بمضمار فلورنسا بمنطقة توسكانا في إيطاليا.

جاء السباق مثيراً، حيث انحصر الصراع بين ثلاثي المقدمة، قبل أن ينفرد البطل بالصدارة في آخر 200 متر، ويحقق فوزاً بفارق مريح، وحل ثانياً «بيلشاستر» بقيادة ألبرتو سانا، فيما جاء ثالثاً «كونان بايلولي» بقيادة جيرمانو مارسيللو.

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ويدعم ويرعى المهرجان: دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والشركة الوطنية لإنتاج وتسويق الأعلاف والدقيق الشريك الأساسي، والأرشيف الوطني الشريك الرسمي، و«طيران الإمارات» الناقل الرسمي، ويرعى أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الخيول العربية الأصيلة.

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