الامارات | إلغاء جميع منافسات كرة المضرب في الصين

شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء جميع منافسات كرة المضرب في الصين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت رابطتا المحترفين والمحترفات في كرة المضرب، أمس، إلغاء جميع المنافسات المقررة في الصين حتى نهاية عام 2020، بسبب فيروس «كورونا» المستجد.

ويشكل هذا القرار، الذي صدر عقب إعلان السلطات الصينية إلغاء جميع المسابقات الرياضية الدولية لعام 2020، ضربة قوية للكرة الصفراء، التي تبحث عن التطور في البلد الأكثر سكاناً في العالم.

وقال رئيس رابطة اللاعبات المحترفات، ستيف سايمون: «مستاؤون جداً لعدم تمكننا من إقامة أحداثنا من الطراز العالمي في الصين هذا العام».

Advertisements

وأضاف: «نحترم القرار، ونتطلع للعودة إلى الصين في أسرع وقت ممكن في الموسم المقبل». ومن بين الأحداث التي تم إلغاؤها بطولة ووهان المفتوحة، التي كانت تعد بتأثير رمزي قوي في أول مدينة في العالم تأثرت بفيروس كورونا في نهاية العام الماضي، فضلاً عن بطولة الماسترز الختامية في شينزين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news