الامارات | علي يعقوب ينضم إلى مصفوت

شكرا لقرائتكم خبر عن علي يعقوب ينضم إلى مصفوت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف لاعب المنتخب الأولمبي السابق، علي يعقوب، عن توصله إلى اتفاق رسمي، للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لنادي مصفوت، وتمثيله في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى، قادماً من نادي البطائح، مشيراً إلى أنه سيتم التوقيع على الكشوف، رسمياً، مساء اليوم.

وقال علي يعقوب، لـ«الإمارات اليوم»: «أتطلع، خلال هذا الموسم، إلى إثبات جدارتي بالملعب، وتقديم أفضل أداء، بما يليق وطموحاتي المستقبلية، التي تتمثل بالعودة للعب مع أندية المحترفين».

وأضاف: «أشكر إدارة مصفوت، والجهازين الفني والإداري، على الثقة التي وضعتها بي، وسأعمل جاهداً لتحقيق أهداف النادي».

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وسبق لعلي يعقوب اللعب مع أندية الشعب (سابقاً)، والشارقة، والحمرية، والبطائح.

- أتطلع، خلال هذا الموسم، إلى إثبات جدارتي

بالملعب.

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