شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل إيجابي بين ميلان وأتالانتا في الدوري الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، نتيجة لقاء إيه سي ميلان أمام نظيره أتلانتا في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الجمعة، على ملعب جوزيبي مياتزا، ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

تقدم ميلان عن طريق التركي هاكان تشالهان أوغلو في الدقيقة 14، وفي الدقيقة 26 احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح أتالانتا سددها روسلان مالينوفسكي وتصدى لها جيانلويجي دوناروما.

وفي الدقيقة 34، استطاع الكولمبي دوفان زاباتا، مهاجم أتالانتا من تعديل النتيجة بتسجيل هدف التعادل لفريقه، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وفي الشوط الثاني، حاول الفريقان الاستحواذ على الكرة والسيطرة على مجريات اللعب وتبادلا الهجمات وسط تألق من دفاع وحارسي الفريقين لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد أتالانتا إلى النقطة 75 في المركز الثاني، فيما رفع ميلان رصيده إلى النقطة 60 في المركز السادس.

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