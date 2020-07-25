شكرا لقرائتكم خبر عن دوراتي: مصر تقدم أفضل كرة في أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال البرتغالي دوراتي، المدير الفني لمنتخب بوركينا فاسو سابقا، إن الكرة المصرية هي الأفضل داخل قارة أفريقيا.
وأكد دوراتي، في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: «مصر تتقدم في مجال كرة القدم، وتلعب بشكل جيد والدوري المصري جيد».
وعن مفاوضات ناديي الأهلي والزمالك، علق دوراتي: «لم أتلقى أي مفاوضات من مسؤولي ناديي الأهلي والزمالك، ولكن كان هناك أحاديث من بعض الوكلاء».
وأوضح: «هناك بعض الوكلاء تحدثوا معي من أجل العمل معي حال تعاقدي مع الأهلي أوالزمالك».
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