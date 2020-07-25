شكرا لقرائتكم خبر عن وكيله: وليد سليمان سيجدد موسم آخر للأهلي ولا يفكر في الاعتزال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال حازم الحديدي، وكيل اللاعبين، إن وليد سليمان، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لا يفكر في الاعتزال بعد انتهاء الموسمين الذي قام بتجديدهما مع الأهلي.

وأكد حازم الحديدي في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» على قناة «النهار»: «وليد سليمان ما زال قادرًا على اللعب، ولا يفكر في الاعتزال».

وأوضح: «وليد سليمان سيجدد عقده مع الأهلي موسمًا جديدًا بخلاف الموسمين المقبلين».

وأتم: «سليمان سيختتم مشواره الكروي في القلعة الحمراء، ولن يلعب خارج الأهلي».