شكرا لقرائتكم خبر عن بكري سليم: الزمالك تحول إلى نادٍ عالمي في عهد مرتضى منصور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال اللواء بكري سليم، المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة، إن مجلس ‏إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، حقق طفرة كبيرة ‏بالقلعة البيضاء لا ينكرها أحد.

وأضاف «سليم» خلال تصريحاته لبرنامج «زملكاوي» على قناة الزمالك: «الزمالك تحول لنادي عالمي في عهد ‏مرتضى منصور».‏

وواصل: «قد أختلف في بعض الأمور مع مرتضى منصور، ولكن ‏اختلافنا يكون داخل الغرف المغلقة، وليس عبر شاشات الإعلام».‏

وأنهى «سليم» تصريحاته موجهًا الشكر لمجلس إدارة الزمالك على المنشآت ‏العالمية التي شاهدهها في النادي خلال زيارته الأخيرة، مشدداً على أنه ‏سيكون على رأس الحاضرين في اجتماع الجمعية العمومية المقبلة.‏