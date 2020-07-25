شكرا لقرائتكم خبر عن بكري سليم: الزمالك تحول إلى نادٍ عالمي في عهد مرتضى منصور والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال اللواء بكري سليم، المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة، إن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، حقق طفرة كبيرة بالقلعة البيضاء لا ينكرها أحد.
وأضاف «سليم» خلال تصريحاته لبرنامج «زملكاوي» على قناة الزمالك: «الزمالك تحول لنادي عالمي في عهد مرتضى منصور».
وواصل: «قد أختلف في بعض الأمور مع مرتضى منصور، ولكن اختلافنا يكون داخل الغرف المغلقة، وليس عبر شاشات الإعلام».
وأنهى «سليم» تصريحاته موجهًا الشكر لمجلس إدارة الزمالك على المنشآت العالمية التي شاهدهها في النادي خلال زيارته الأخيرة، مشدداً على أنه سيكون على رأس الحاضرين في اجتماع الجمعية العمومية المقبلة.
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