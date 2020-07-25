شكرا لقرائتكم وكيله: عقد محمد الشناوي مع الأهلي لا يتضمن شروط جزائية واحترافه وارد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف حازم الحديدي، وكيل اللاعبين، تفاصيل تمديد عقد محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، لمدة 5 سنوات.
وأكد حازم الحديدي في تصريحات تليفزيونية: "عقد محمد الشناوي لا يتضمن شرط جزائي وهو ابن من أبناء الأهلي". وعن عروض احتراف الشناوي، علق قائلا: "من الطبيعي أن يمتلك الحارس عروض في الفترة الماضية بعد تألقه ولكن توقفت بسبب كورونا".
وتابع قائلا: "من الممكن أن يحترف الشناوي خارج الأهلي ولكن في حالة وحيدة وهي موافقة مسئولي القلعة الحمراء".
وكشف حازم الحديدي، أسباب التأخر في تمديد عقدي محمد الشناوي، وسعد سمير، لاعبي الأهلي، قائلا: "ظروف كورونا تسببت فى تأخر تمديد عقدي الثنائي ولكنهما جددوا للنادي بدون شروط". وتابع: "الثنائي لم يكن لهم أي طلبات فهم من أبناء النادي الأهلي ولا يمكن أن يكون لهم شروط على الأهلي".
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