شكرا لقرائتكم أحمد جمال: "المتزملكين" يقودون مؤامرة للإطاحة بـ مرتضى منصور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف أحمد جمال، مقدم برنامج زملكاوي، أن "المتزملكين" و"المنتفعين" يقودون مؤامرة للإطاحة بمرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك.
وتابع جمال في مقدمة برنامجه زملكاوي، على فضائية النادي الأبيض، قائلا: "نادي الزمالك أسمه قد الدنيا، ويعاني من بعض المنتفعين أصحاب المصالح الخاصة والسبوبة".
وتابع أحمد جمال: "نادي الزمالك عاد مع مرتضى منصور بطلا أفريقيا، والإنجازات التي حدثت آخر 6 سنوات تشهد بعظمة هذا الرجل".
وختم مقدم زملكاوي: "صعب على الزمالك أو أي نادي غيره منافسة الأهلي على الدوري بسبب النظام التي تسير عليه الكرة المصرية والإرث المتعارف عليه".
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