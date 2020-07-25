شكرا لقرائتكم دوراتي: جوزيه أفضل مدرب برتغالي في تاريخ الكرة المصرية وأتمنى قيادة الفراعنة عن الأهلي والزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال البرتغالي دوراتي، المدير الفني لمنتخب بوركينا فاسو سابقا، إن مانويل جوزيه، مدرب الأهلي سابقا، أفضل مدرب برتغالي في تاريخ الكرة المصرية".

وأكد دوراتي في تصريحات تليفزيونية: "لقد عملت مع مانويل جوزيه وهو مدرب رائع وكبير ومثالا يحتذى به في مجال تدريب كرة القدم".

وتابع قائلا: "مانويل جوزيه تفوق على جميع المدربين البرتغاليين الذين عملوا في الدوري المصري كما أنهم تفوقوا على فيريرا وفنجادا".

Advertisements

وكشف دوراتي، عن موقفه من تدريب ناديي الأهلي والزمالك قائلا: "الأهلي والزمالك ناديين كبيرين وسأرحب بتدريب أي منهم اذا تلقيت عرضا من أحدهم ولكن أفضل قيادة منتخب مصر عن الأهلي والزمالك".

وعن تجربة احتراف اللاعبين المصريين في البرتغال، علق قائلا: "المصريون في البرتغال لم يحققوا النجاح رغم امتلاكهم مهارات كبيرة".

وقال دوراتي، إن الكرة المصرية هي الأفضل داخل قارة إفريقيا، قائلا: "مصر تتقدم في مجال كرة القدم وهي تلعب بشكل جيد والدوري بها دوري جيد".

وعن مفاوضات ناديي الأهلي والزمالك، علق دوراتي: "لم اتلقى أي مفاوضات من مسئولي ناديي الأهلي والزمالك ولكن كان هناك أحاديث من بعض الوكلاء"، وأوضح: "هناك بعض الوكلاء تحدثوا معي من أجل العمل معي حال تعاقدي مع الأهلي والزمالك".