شكرا لقرائتكم ماذا فعل سعد سمير بعد الخطأ الإداري وفسخ عقده مع الأهلي .. وكيل أعماله يجيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف حازم الحديدي، وكيل أعمال سعد سمير، مدافع الأهلي، رد فعل اللاعب بعد فسخ عقده مع القلعة الحمراء والخطأ الإداري الذى حدث.

وأكد حازم الحديدي في تصريحات تليفزيونية: "تلقيت مكالمة من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي وأبلغني برفع اسم سعد سمير من القائمة وقيد كهربا بعد إصابته واحترمنا القرار بعدما تحدث مسؤولو النادي مع سعد سمير".

وتابع: "سعد سمير لم يفكر في استغلال الخطأ الإداري ليوقع لأي نادي آخر وكل ذلك الحديث عار تماما من الصحة"، وأضاف: "سعد سمير ابن من أبناء النادي الأهلي ولم يقوم بالتوقيع لأي نادي آخر دون للرجوع للنادي الأهلي".

Advertisements

من جانبه، أعرب سعد سمير في تصريحات سابقة، عن سعادته بتمديد تعاقده مع الأهلي لمدة 3 سنوات، مؤكدا أن قراره لم يستغرق وقتًا طويلًا، كعادته فى كل مرة يقوم خلالها بتمديد أو تجديد تعاقده مع النادي، وقال: "أتشرف بالوجود داخل النادى الأهلي، هذا الكيان الكبير الذى قدم لنا الكثير، وبصفتى لاعبًا فى الفريق الأول منذ 11 سنة لم تستغرق عملية تمديد العقد أى وقت على الإطلاق، بالعكس جرت الأمور بشكل سريع جدا، خاصة أن الاستمرار داخل الأهلى شرف كبير"

وأضاف سعد سمير: "عليك أن تكون مؤمنًا بقيمة المكان الذى توجد فيه، وهو ما أشعر به بالطبع بسبب الارتباط الوثيق بينى وبين الأهلى وجماهيره، وهذه ليست مجرد شعارات، ولكنها واقع نتعامل معه، خاصة أننا نوجد داخل كيان عظيم يدرك الجميع قيمته وشعبيته وتاريخه".

وواصل سعد سمير: "الاستمرار داخل الأهلى والارتباط به شرف كبير، وبالنسبة لى أتمنى استكمال مسيرتى الكروية كاملة داخل القلعة الحمراء من أجل تحقيق المزيد من البطولات المحلية والقارية، التى تسعد جماهير الأهلى الوفية التى تبقى خير داعم لنا دائمًا فى كل المناسبات".