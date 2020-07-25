أحمد الكاس: حلمت أن أكون في "رُبع" مهارة فاروق جعفر ‏

جدة - عمرو شويل قال أحمد الكأس، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أنه كان يحلم أن ‏يكون "رُبع" النجم السابق فاروق جعفر، حينما كان يشاهده في الملعب.

وأضاف الكاس خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد ‏جمال على شاشة قناة الزمالك:" كنت أحلم أن أكون25% فقط من قيمة ‏وقامة ومهارة فاروق جعفر، الذي أعشقه كثيراً".‏

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وروى الكاس ذكريات انضمامه للزمالك قائلاً: "المستشار مرتضى ‏منصور رجل محب للزمالك ويحتوي كل شخص ينتمي للنادي".

وأنهى تصريحاته معرباً عن دعمه للزمالك، مطالباً جماهير النادي ‏بمواصلة دعم النادي ومجلس إدارته، مشيراً إلى ان الانتماء للكيان لا ‏يقدر بثمن.‏