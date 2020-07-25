شكرا لقرائتكم أحمد الكاس: حلمت أن أكون في "رُبع" مهارة فاروق جعفر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال أحمد الكأس، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أنه كان يحلم أن يكون "رُبع" النجم السابق فاروق جعفر، حينما كان يشاهده في الملعب.
وأضاف الكاس خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" كنت أحلم أن أكون25% فقط من قيمة وقامة ومهارة فاروق جعفر، الذي أعشقه كثيراً".
وروى الكاس ذكريات انضمامه للزمالك قائلاً: "المستشار مرتضى منصور رجل محب للزمالك ويحتوي كل شخص ينتمي للنادي".
وأنهى تصريحاته معرباً عن دعمه للزمالك، مطالباً جماهير النادي بمواصلة دعم النادي ومجلس إدارته، مشيراً إلى ان الانتماء للكيان لا يقدر بثمن.
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