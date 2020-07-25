شكرا لقرائتكم بيدرو مدرب الجونة يكشف كواليس أزمة حسام غالي ومانويل جوزيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد بيدرو برانى، المدير الفنى لفريق الجونة، أنه سعيد للغاية بالتواجد والعمل فى الجونة لأنها قريبة جدا من مدينته فى البرتغال من حيث الهدوء وروح الود بين الناس، وهو ما يساعده على العمل والتطوير من نفسه مع الفريق، لافتا إلى أن الفريق تفهم أفكاره وأهدافه بشكل كبير.
وقال بيدرو فى تصريحات لقناة أون سبورت وان، إن علاقته طيبة للغاية بحسام غالى مدير الكرة بالجونة ورضا شحاتة المدرب العام الذى دائما ما ينصحه موضحا أن الأخير قام بدوره على أفضل وجه بعد رحيل نيبوشا عن الفريق.
وأوضح أن علاقته بحسام غالى ممتازة منذ العمل فى الأهلى، موضحا أن أزمة غالى مع مانويل جوزيه فى الأهلى كانت مهنية وفنية وليست شخصية، وبعد رحيل الثنائى عن الأهلى أصبحت العلاقة بينهما ممتازة ولا يوجد أى مشكلة.
وتابع أنه كان يتمنى تحقيق نتائج أفضل مع الجونة، لكن كان من الأفضل أن يتولى قيادة الفريق من بداية الموسم وهو أمر أفضل لكل مدرب، لكنه يحاول أن يحقق أفضل النتائج مع الجونة.
وتحدث عن الفرق بين العمل فى الأهلى والاسماعيلى كاندية شعبية وهو ما لا ينطبق على الجونة، وقال العمل مع أندية جماهيرية يكون به ميزة وهى الضغط على اللاعبين لتحقيق نتائج جيدة لذا فهو يحاول نقل هذا الضغط على لاعبى الجونة بشكل ايجابى حتى يحققوا أفضل النتائج.
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