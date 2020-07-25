شكرا لقرائتكم وكيله: وليد سليمان سيجدد موسم أخر لـ الأهلي ولا يفكر في الاعتزال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حازم الحديدي، وكيل أعمال وليد سليمان، صانع ألعاب النادي الأهلي، أن اللاعب لا يفكر في الاعتزال بعد انتهاء الموسمين الذي قام بتجديدهما مع القلعة الحمراء.

وأكد حازم الحديدي في تصريحات تليفزيونية قائلا: "وليد سليمان ما زال قادرا على اللعب ولا يفكر في الاعتزال"، وأوضح: "وليد سليمان سيجدد عقده مع الأهلي موسما جديدا بخلاف المومسين المقبلين"، وأتم: "سليمان سيختتم مشواره الكروي في القلعة الحمراء ولن يلعب خارج الأهلي".

وأكد وليد سليمان، في تصريحات سابقة، أنه تعلم كثيرا داخل القلعة الحمراء منذ انضمامه للنادي وقال:"تعلمت الكثير داخل النادي الأهلي، من حيث الالتزام والإصرار على تحقيق الفوز، وعدم فقدان الأمل على تحقيق الفوز، مهما كانت النتائج".

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واضاف:"اطالب بإنشاء مادة في التدريس اسمها النادي الأهلي، عشان الناس كلها تتعلم".

وتحدث الحاوى عن حقيقة طلبه شارة القيادة من الحارس محمد الشناوي، بعد رحيل الثلاثي شريف إكرامي وحسام عاشور وأحمد فتحي بنهاية الموسم الجاري قائلا :"لم يحدث أنني طلبت شارة القيادة، مستحيل هذا الأمر ولن أطلبها".