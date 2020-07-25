شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 24/7/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزارو يستفسر من الأهلي عن عودته للقاهرة أم البقاء فى المغرب

أجرى المغربى وليد أزارو، مهاجم الأهلى، اتصالات بإدارة النادى لمعرفة موقفه من العودة للقلعة الحمراء والانتظام فى تدريبات الفريق بعدما انتهت علاقته رسمياً بنادى الاتفاق السعودى مؤخراً، وفتح اللاعب خطوط اتصال مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلى لمعرفة موقفه من العودة للقاهرة للانتظام فى تدريبات الفريق أم الاستمرار بالمغرب باعتباره غير مُقيّد بقائمة الأهلى ولن يشارك معه إذا انتظم فى التدريبات.

زيارات طبية مفاجئة على معسكرات الأندية بسبب إجراءات كورونا.. وغرامات مالية

يدرس مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة عمل زيارات مفاجئة للجنة الطبية باتحاد الكرة، على تدريبات ومعسكرات الأندية والمباريات الودية للتفتيش على اتباعهم الإجراءات والاحترازات الطبية الخاصة بفيروس كورونا من عدمه بعد الإصابات التى ضربت عدداً من الفرق مؤخراً، على رأسهم إصابة 18 فرداً من نادى الإنتاج الحربى، ووضع غرامة مالية كبيرة على أى نادى يخالف التعليمات، خاصة أن اتحاد الكرة هو من يتحمل تكاليف المسحات فى الفترة الأخيرة، وذلك من أجل الحد من انتشار الفيروس بين اللاعبين لاستئناف بطولة الدورى يوم 6 أغسطس.

المصرى يهزم الطلائع بهدف كريم العراقى وديا استعدادا للدورى

حقق فريق المصرى البورسعيدى فوزاً ودياً على نظيره طلائع الجيش بهدف دون رد سجله كريم العراقى من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء..

الزمالك يحدد حالة حازم إمام فى أول مران قبل مواجهة دجلة

استقر الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبى للزمالك، على انتظار أول مران للفريق من أجل تحديد حالة حازم إمام، الظهير الأيمن للفريق، ومدى جاهزيته للحاق بمباريات الفريق أو تحديد مدة غيابه حال مواصلة شكواه من الإصابة التى أبعدته عن الفريق مؤخرا فى مواجهة بيراميدز، التى أقيمت أمس الخميس، والتى انتهت بخسارة الزمالك بهدف دون رد، التى جاءت ضمن استعدادات الفريقان لاستئناف بطولة الدورى الممتاز.

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نبى يستعيد "قاعود" قبل مواجهة الأهلى فى الدورى

استعاد فريق إنبى جهود محمود قاعود، مهاجم الفريق البترولى، بعد التعافى من فيروس كورونا، وتم وضع برنامج خاص للاعب من أجل تجهيزه لمباراة الأهلى المقرر لها 9 أغسطس المقبل، فى المباراة المؤجلة من بطولة الدورى الممتاز، المقرر استئنافه يوم 6 من الشهر المقبل بعد فترة كبيرة من التوقف بسبب جائحة كورونا، حرص الجهاز الفنى لإنبى على وضع برنامج لتجهيز قاعود لتلك المواجهة من أجل الاستفادة من جهوده والخبرات التى يمتلكها فى تلك المواجهة الهامة للفريق البترولى.

عواد يدخل حسابات كارتيرون للمشاركة مع الزمالك فى ودية دجلة

يدرس الجهاز الفنى للزمالك منح محمد عواد، حارس الفريق، فرصة المشاركة فى المواجهة الودية أمام وادى دجلة، التى ستقام بعد غد الأحد، وذلك بعد جاهزية الحارس للمشاركة بصورة رسمية فى المباريات بعد التعافى من فيروس كورونا ونهاية برنامج تجهيزه للمشاركة فى المواجهات الخاصة بالفريق، لذا يدرس جهاز الفريق الأبيض مشاركته سواء من بداية لقاء دجلة أو خلال الشوط الثانى من المباراة، وهو ما سيتحدد بشكل نهائى خلال الساعات القادمة، وفقا للمشاورات التى يجريها الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق مع جهازه المعاون.

اللجنة الطبية ترفض إقامة ودية المقاولون وأسوان غداً بسبب مسحة كورونا

رفضت اللجنة الطبية باتحاد الكرة إقامة اللقاء الودى الذى كان من مقررا له غداً، السبت، بين فريقى المقاولون العرب وأسوان، بناءً على تعليمات طبية، بسبب الشروط التى وضعها مسئولو الجبلاية بضرورة خضوع الفرق لإجراءات مسحة كورونا قبل أى لقاء ودى بـ 48 ساعة، وكان أسوان والمقاولون قد أجروا المسحة الأخيرة يوم 19 يوليو الجارى، وبناءً عليه لا يحق لنادى أسوان أو المقاولون العرب لعب مباراة الغد قبل إجراء مسحة جديدة.

الأهلي يتفق مع المقاولون على تسديد قيمة صفقة طاهر على 12 شهرًا

اتفق مسئولو النادي الأهلي مع نظرائهم في المقاولون العرب على تسديد صفقة طاهر محمد طاهر على مدار 12 شهرًا، فيما سيتم دفع قيمة أول قسط خلال شهر أكتوبر المقبل، بعدما حصل النادى على توقيع اللاعب لمدة خمسة مواسم تبدأ من الموسم الجارى مقابل 25 مليون جنيه، ورغم أن الأهلى أعلن عن الصفقة قبل أسبوعين تقريبًا بشكل رسمى وتم تقديم اللاعب من جانب الأهلى عبر قنواته الإعلامية إلا أن تسديد أول قسط لن يتم حالياً لأن الموسم الحالى مازال مُستمراً بعدما تم تأجيله عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا التى عانى منها العالم كله، وأتفق الناديين على تسديد أول قسط من قيمة الصفقة فى أكتوبر المقبل.