وكيل وليد سليمان: اللاعب سيجدد موسما جديدا للأهلى ولا يفكر فى الاعتزال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حازم الحديدي، وكيل اللاعبين، إن وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لا يفكر في الأعتزال بعد انتهاء الموسمين الذي قام بتجديدهما مع الأهلي، مضيفا: "وليد سليمان ما زال قادرا على اللعب ولا يفكر في الاعتزال".
وقال حازم الحديدي في تصريحات تليفزيونية: "وليد سليمان سيجدد عقده مع الأهلي موسما جديدا بخلاف الموسمين المقبلين"، موضحا: "سليمان سيختتم مشواره الكروي في القلعة الحمراء ولن يلعب خارج الأهلي".
وكشف حازم الحديدي عن تفاصيل تمديد عقد محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمدة 5 سنوات، مؤكداً أن عقد الشناوي لا يتضمن أي شرط جزائي فهو من أبناء الأهلي.
وعن عروض احتراف الشناوى علق: "من الطبيعي أن يمتلك الحارس عروضا في الفترة الماضية بعد تألقه ولكن توقفت بسبب كورونا"، وتابع: "من الممكن أن يحترف اللاعب خارج الأهلي ولكن في حالة وحيدة وهي موافقة مسئولي القلعة الحمراء".
وعن موقف سعد سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد فسخ عقده وقيده، قال الحديدي: "تلقيت مكالمة من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي وأبلغني برفع اسم سعد سمير وقيد كهربا بعد إصابته واحترمنا القرار بعدما تحدث مسؤولو النادي مع سعد سمير".
وتابع: "سعد سمير لم يفكر في استغلال الخطأ الإداري ليوقع لأي ناد آخر وكل ذلك الحديث عار تماما من الصحة"، مضيفا: "سعد سمير ابن من أبناء النادي الأهلي ولم يقوم بالتوقيع لأي ناد آخر دون للرجوع للنادي الأهلي".
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