شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل وليد سليمان: اللاعب سيجدد موسما جديدا للأهلى ولا يفكر فى الاعتزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حازم الحديدي، وكيل اللاعبين، إن وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لا يفكر في الأعتزال بعد انتهاء الموسمين الذي قام بتجديدهما مع الأهلي، مضيفا: "وليد سليمان ما زال قادرا على اللعب ولا يفكر في الاعتزال".

وقال حازم الحديدي في تصريحات تليفزيونية: "وليد سليمان سيجدد عقده مع الأهلي موسما جديدا بخلاف الموسمين المقبلين"، موضحا: "سليمان سيختتم مشواره الكروي في القلعة الحمراء ولن يلعب خارج الأهلي".