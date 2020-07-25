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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزارو يستفسر من الأهلي عن عودته للقاهرة أم البقاء فى المغرب
أجرى المغربى وليد أزارو، مهاجم الأهلى، اتصالات بإدارة النادى لمعرفة موقفه من العودة للقلعة الحمراء والانتظام فى تدريبات الفريق بعدما انتهت علاقته رسمياً بنادى الاتفاق السعودى مؤخراً، وفتح اللاعب خطوط اتصال مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلى لمعرفة موقفه من العودة للقاهرة للانتظام فى تدريبات الفريق أم الاستمرار بالمغرب باعتباره غير مُقيّد بقائمة الأهلى ولن يشارك معه إذا انتظم فى التدريبات.
زيارات طبية مفاجئة على معسكرات الأندية بسبب إجراءات كورونا.. وغرامات مالية
يدرس مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة عمل زيارات مفاجئة للجنة الطبية باتحاد الكرة، على تدريبات ومعسكرات الأندية والمباريات الودية للتفتيش على اتباعهم الإجراءات والاحترازات الطبية الخاصة بفيروس كورونا من عدمه بعد الإصابات التى ضربت عدداً من الفرق مؤخراً، على رأسهم إصابة 18 فرداً من نادى الإنتاج الحربى، ووضع غرامة مالية كبيرة على أى نادى يخالف التعليمات، خاصة أن اتحاد الكرة هو من يتحمل تكاليف المسحات فى الفترة الأخيرة، وذلك من أجل الحد من انتشار الفيروس بين اللاعبين لاستئناف بطولة الدورى يوم 6 أغسطس.
عماد النحاس ينجو من حادث سير قوى.. وتهشم سيارته
تعرض عماد النحاس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، لحادث سير بسيارته دون أن يصاب بأذى، ولكن أدى الحادث لتهشم السيارة..
المصرى يهزم الطلائع بهدف كريم العراقى وديا استعدادا للدورى
حقق فريق المصرى البورسعيدى فوزاً ودياً على نظيره طلائع الجيش بهدف دون رد سجله كريم العراقى من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء..
الزمالك يحدد حالة حازم إمام فى أول مران قبل مواجهة دجلة
استقر الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبى للزمالك، على انتظار أول مران للفريق من أجل تحديد حالة حازم إمام، الظهير الأيمن للفريق، ومدى جاهزيته للحاق بمباريات الفريق أو تحديد مدة غيابه حال مواصلة شكواه من الإصابة التى أبعدته عن الفريق مؤخرا فى مواجهة بيراميدز، التى أقيمت أمس الخميس، والتى انتهت بخسارة الزمالك بهدف دون رد، التى جاءت ضمن استعدادات الفريقان لاستئناف بطولة الدورى الممتاز.
فيديو.. الأهلى يسحق سموحة برباعية نظيفة فى أولى مواجهاته الودية
انتهت مواجهة الأهلى وسموحة الودية التي أقيمت على ملعب التتش بالجزيرة مساء اليوم الجمعة بفوز الفريق الأحمر برباعية نظيفة، أحرزها محمود عبد المنعم كهربا فى الدقيقة 42، مروان محسن في الدقيقة 80، كهربا في الدقيقة 79، واختتم الأهداف الحمراء جونيور أجاي في الدقيقة 81.
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