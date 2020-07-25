شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادي الأهلي اليوم الجمعة 24/7/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادي الأهلي اليوم الجمعة العديد من الأخبار المهمة على مستوى فريق الكرة والذي نجح في اكتساح سموحة برباعية نظيفة وديا، في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

أجرى المغربى وليد أزارو، مهاجم الأهلى، اتصالات بإدارة النادى لمعرفة موقفه من العودة للقلعة الحمراء والانتظام فى تدريبات الفريق بعدما انتهت علاقته رسمياً بنادى الاتفاق السعودى مؤخراً، وفتح اللاعب خطوط اتصال مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلى لمعرفة موقفه من العودة للقاهرة للانتظام فى تدريبات الفريق أم الاستمرار بالمغرب باعتباره غير مُقيّد بقائمة الأهلى ولن يشارك معه إذا انتظم فى التدريبات.

أغلق الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة السويسرى رينيه فايلر، ملف صفقات الصيف خلال الوقت الراهن، رغم أن كثيرين توقعوا أن يواصل الأحمر رحلة تدعيم صفوفه بصفقات جدية للموسم المقبل بعد ضم طاهر محمد طاهر من المقاولون العرب لمدة خمسة مواسم.

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تلقى النادى الأهلى خطاباً رسمياً من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، يُفيد بإيقاف نادى الصفاقسى التونسى من القيد 3 فترات بجانب منعه من المشاركة فى بطولة أفريقيا فى نسختها المقبلة، بسبب عدم التزامه بتسديد 100 ألف دولار للأهلى سبق وطالب بها الأخير طوال الفترة الماضية وتم تصعيد الأمر للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" وحسم الأخير الجدل بشكل رسمى وأصدر حكماً لصالح الأهلى فى هذه القضية.

يخضع فريق الأهلي لمسحة طبية سادسة بعد غد الأحد وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي يتخذها النادي للحفاظ علي سلامة الجميع داخل النادي علماً بأن حمدي فتحي لاعب الفريق أصيب بفيروس كورونا أمس ، فيما تُقام مباراة الأهلي وسموحة فى الخامسة مساء اليوم، الجمعة، على ملعب التتش فى إطار استعدادات الفريقين لبطولة الدوري لبطولة الدوري الممتاز التى تقرر استئنافها يوم 6 أغسطس المقبل، ويستهلّها المارد الأحمر بمواجهة إنبي يوم 9 أغسطس، وتُعد ودية سموحة واحدة من مباراتين سيخوضهما الأهلي قبل استئناف الدورى، حيث تقرر خوض المباراة الثانية أمام الجونة يوم 28 يوليو الجارى بالتتش أيضاً، وتنقل قناة أون تايم سبورت مباراة الأهلي وسموحة اليوم على الهواء مباشرة.

انتهت مواجهة الأهلى وسموحة الودية التي أقيمت على ملعب التتش بالجزيرة مساء اليوم الجمعة بفوز الفريق الأحمر برباعية نظيفة، أحرزها محمود عبد المنعم كهربا فى الدقيقة 42، مروان محسن في الدقيقة 80، كهربا في الدقيقة 79، واختتم الأهداف الحمراء جونيور أجاي في الدقيقة 81.

جاء الشوط الأول متوسط المستوى وشهد سيطرة نسبية من الأهلى على مجريات المباراة بفضل تفوق لاعبى الوسط الأحمر على نظرائهم فى سموحة، ولكن دون تشكيل خطورة حقيقة على مرمى الفريق السكندرى، قبل أن ينجح كهربا فى ترجيح كفة الأهلى بعد متابعته لتسديدة عمرو السولية القوية والتى ارتدت من يد الهانى سليمان حارس سموحة، لتجد كهربا الذى أودعها بسهولة فى المرمى قبل نهاية الشوط الأول، في الوقت الذي ارتفع نسق الأداء في الشوط الثاني خاصة من جانب الأهلي الذي سيطر على أحداثه بالكامل وخلق العديد من الفرص نجح في احراز ثلاثة منها عن طريق مروان محسن وكهربا وجونيور أجاي.