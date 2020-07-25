شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى: بدر حامد اعتذر عن عدم تولى منصب مدير قطاع الناشئين بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق يحيى، رئيس القطاعات لكرة القدم بنادي الزمالك، أن بدر حامد اعتذر عن عدم تولى منصب مدير قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء، بسبب ظروف خاصة، موضحًا خلال تصريحاته لبرنامج "زملكاوى" أنه أبلغ الإدارة باعتذار بدر حامد عن تولى المنصب، ومن المنتظر أن يتم إعادة النظر ودراسة أسماء جديدة لتولى المنصب.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، اعتمد التشكيل الكامل لقطاع الناشئين بالنادي والأجهزة الفنية المختلفة لفرق الناشئين وتولى طارق يحيى منصب رئيس القطاعات لكرة القدم بنادي الزمالك، ومدحت عبد الهادي نائب رئيس القطاع، وعادل المأمور مدير فني لمدربي حراس المرمى، أحمد سمير مدير فني للقطاع، وبدر حامد مدير قطاع الناشئين إلا إنه اعتذر عن تولى المنصب.

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ويتولى محمد مصطفى منصب المدير الفني لفريق 99، وهشام إبراهيم مدير فني لفريق 2000، وسامح إسماعيل مدير فني لفريق 2001، ورفاعي محمد مدير فني لفريق 2002، وسيد حنفي لفريق 2003، ومدحت مكي لفريق 2004، وشريف خليل لفريق 2005، وأحمد كمال لفريق 2006.

كما تم تعيين محمد رأفت عطية مديرا لقطاع الأكاديمية بالزمالك، وسمير محمد علي مديرا فنيا لمدربي حراس المرمى، وهاني عبادة مدير قطاع المدرسة الأساسية ونصر إبراهيم مدير فني وانضم أحمد غانم سلطان للقطاع فى وظيفة مخطط الأحمال كما تعيين الدكتور عبد الرحمن إبراهيم يوسف نجل الغزال الراحل إبراهيم يوسف طبيبا.