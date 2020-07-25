شكرا لقرائتكم خبر عن انزعاج فى التايكوندو بسبب "فرح" هداية ملاك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الاستياء تسود داخل اتحاد التايكوندو بعد اقتراب موعد زفاف هداية ملاك، لاعبة منتخب التايكوندو، والمقرر له خلال الأسابيع القليلة المقبلة، خاصة أن اللاعبة مؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2021، ويحمل عليها مسئولو اللعبة آمالا وطموحات بتحقيق ميدالية أولمبية مثلما فعلت في أولمبياد ريو دى جانيرو.

وتأتى مخاوف التايكوندو من انشغال هداية ملاك بحياتها الأسرية، والانشغال عن الإعداد للدورة الأولمبية، خاصة أنها من اللاعبين المميزين والمرشحين لحصد ميدالية، بالإضافة إلى أن الفترة المقبلة تشهد خطة إعداد للبطولة المهمة، من معسكرات داخلية وخارجية، وهو ما قد يصعب توفيقها بينه وبين حياتها بعد الزواج.

ونجحت هداية ملاك في التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها بطوكيو 2021، وتلقى اتحاد التايكوندو خطابا من الاتحاد الدولى يفيد بتأكيد تأهل الرباعى هداية ملاك وسيف عيسى وعبد الرحمن وائل، ونور حسين إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2021، بالإضافة إلى ثنائى المنتخب البارالمبى، سلمى على ومحمد الزيات، حيث جاء تأهل الرباعى من خلال مشاركتهم فى منافسات البطولة الأفريقية الأخيرة التى شارك بها اللاعبون.

يذكر أن هداية ملاك حققت الميدالية البرونزية في أولمبياد ريو دى جانيرو 2016، من بين 3 ميداليات حققتها البعثة المصرية والتى كانت تضم 120 لاعب ولاعبة من مختلف الألعاب.