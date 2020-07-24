- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مبابي مهاجم باريس سان جيرمان في الكاحل في نهائي كأس فرنسا والان مع التفاصيل
الجمعة 24 يوليه 2020
أصيب كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان في الكاحل في الشوط الأول من نهائي كأس فرنسا اليوم الجمعة ليخرج من الملعب مع استئناف نشاط كرة القدم في البلاد بعد توقف أربعة أشهر بسبب جائحة كورونا.
وأصيب اللاعب البالغ من العمر 21 عاما الفائز بكأس العالم مع فرنسا جراء تدخل قوي من لويك بيرين قائد سانت ايتيين في الدقيقة 26. وطرد بيرين بسبب المخالفة. ويلعب مبابي دورا محوريا مع سان جيرمان الساعي للفوز بأربعة ألقاب هذا الموسم.
ويواجه بطل الدوري الفرنسي منافسه أولمبيك ليون في نهائي كأس الرابطة وتنتظره أيضا مواجهة في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا أمام أتلانتا الشهر المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة مبابي مهاجم باريس سان جيرمان في الكاحل في نهائي كأس فرنسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.