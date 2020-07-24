شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل إيجابي بين ميلان وأتالانتا في شوط أول مثير والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، نتيجة الشوط الأول من لقاء ميلان وأتلانتا في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم، الجمعة، على ملعب جوزيبي مياتزا، ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
تقدم ميلان عن طريق التركي هاكان تشالهان أوغلو في الدقيقة 14، وفي الدقيقة 26 احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح أتالانتا سددها روسلان مالينوفسكي وتصدى لها جيانلويجي دوناروما.
وفي الدقيقة 34 استطاع الكولمبي دوفان زاباتا مهاجم أتالانتا من تعديل النتيجة بتسجيل هدف التعادل لفريقه، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.
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