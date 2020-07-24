شكرا لقرائتكم خبر عن «مودريتش»: سأعتزل في صفوف «الميرنجي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف النجم الكرواتى لوكا مودريتش، نجم وسط ريال مدريد، أنه لن يرحل عن فريق ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفى الجارى، وأنه سيعتزل الكرة داخل جدران النادى الملكى لعدم قدرته على اللعب بقميص فريق آخر خلال المواسم المقبلة.

ونشرت العديد من المواقع الإسبانية مثل «ماركا» و«آس»، حواره مع صحيفة «Sportske Novosti» الكرواتية، والذى قال فيه إن اللعب بقميص ريال مدريد شرف كبير ولن أخلعه أبدا إلا مع رحيلى من المستطيل الأخضر واعتزالى الكرة دوليا ومحليا.

وأضاف لوكا: «الجميع حاليا فى النادى الملكى يقدرون أدائى داخل المستطيل الأخضر بالرغم من تقدم سنى، فمازلت قادرا على العطاء لسنوات مقبلة، حاليا أعمل على نفسى بشكل كبير حتى أتواجد داخل التشكيلة الأساسية لكتيبة الفريق الملكى الذى تُوج بلقب (الليجا) عن استحقاق وجدارة».

وعن تأثر الفريق الملكى برحيل كريستيانو رونالدو، قال: «تأثرنا بشكل كبير مع رحيل الأسطورة البرتغالية، ولكن حاليا لم نعد مثل الأول، فأصبحنا قادرين بشكل كبير على الانتصارات فى ظل غياب لاعب اليوفنتوس، فالمدير الفنى الأسطورة، زين الدين زيدان، جعل بيننا انسجاما فنيا كبيرا داخل المستطيل الأخضر، مما خلق لدينا قدرة على المكسب والوقوف على منصات التتويج بدون (الدون)».

الجدير بالذكر أنه خلال الفترة الماضية خرجت أحاديث كثيرة عن نية إدارة ريال مدريد التضحية بالنجم الكرواتى لوكا مودريتش خلال الميركاتو الصيفى لتقدم عمره، بالإضافة لتواجد عدد من اللاعبين المميزين فى صفوف الميرنجى حاليا، أمثال تونى كروس وفالفيردى.

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