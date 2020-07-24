شكرا لقرائتكم خبر عن «أجويرو» يتدرب 13 ساعة يوميًا من أجل معركة «الأبطال» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتى الإنجليزى، أنه يسابق الزمن خلال الفترة الحالية لتجهيز نفسه فنيًا عقب الإصابة التى تعرض لها خلال لقاء بيرنلى وأجبرته على إجراء جراحة فى الغضروف المفصلى للركبة بمدينة برشلونة.

وكشف موقع صحيفة «ديلى ميل» البريطانية أن اللاعب الأرجنتينى يتدرب يوميًا ما يقرب من 13 ساعة على مدار 3 مرات يوميا حتى يتمكن من اللحاق باللقاء المهم والمرتقب أمام ريال مدريد الإسبانى خلال الشهر المقبل ضمن منافسات العودة لدور الستة عشر من بطولة دورى أبطال أوروبا.

وأضاف التقرير البريطانى أن جميع الفحوصات الطبية التى أجراها اللاعب الأرجنتينى جاءت مطمئنة للغاية وأشارت إلى إمكانية أن يلحق بلقاء ريال مدريد بدورى أبطال أوروبا.

وأكد التقرير أن بيب جوارديولا، المدير الفنى لفريق مانشستر سيتى، يسعى لتجهيز نجمه الأرجنتينى للقاء المرتقب والمصيرى أمام ريال مدريد، خاصة أنه يعلم جيدا إمكانيات سيرخيو أجويرو فى الخط الأمامى، مما يزيد فرص صعود الفريق الإنجليزى لدورى الثمانية ببطولة دورى أبطال أوروبا التى فاز ليفربول بنسختها الماضية.

يُذكر أن مانشستر سيتى تفوق ذهابًا على ريال مدريد بنتيجة 2-1 على ملعب سانتياجو برنابيو، بينما ستقام مواجهة الإياب على ملعب الاتحاد.

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