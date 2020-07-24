شكرا لقرائتكم خبر عن مالديني: انتظروا صفقات سوبر ستار لـ«ميلان».. وريبيتش أول المطلوبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع «كالتشيو ميركاتو» أن إدارة فريق ميلان الإيطالى بدأت التحرك من أجل ضم صفقات سوبر خلال فترة الميركاتو الصيفى الجارية لتدعيم الفريق الإيطالى الذى تدهورت حالته الفنية خلال الموسم الجارى حتى الآن، حيث يحتل المركز الخامس برصيد 58 نقطة.

وأفاد الموقع الإيطالى أن مالدينى، المشرف على قطاع الكرة لفريق ميلان، بدأ التحرك لضم اللاعب ريبيتش المعار من فريق آينتراخت فرانكفورت لمدة عامين، خاصة أن اللاعب نال إعجاب الجميع داخل الفريق الإيطالى، وقدم أداء فنيا مميزا خلال الموسم الجارى الذى لم ينقضِ حتى الآن.

وأشار التقرير الإيطالى إلى أن ريبيتش يعيش فترة مميزة مع ميلان، خاصة أنه خاض 28 مباراة فى مختلف البطولات، وسجل 12 هدفا بجانب تمريراته الحاسمة لزملائه داخل الفريق وقيامه بصناعة العديد من الأهداف، مما جعله محل اهتمام كبير داخل فريق ميلان لضمه نهائيا من فريقه الأساسى آينتراخت فرانكفورت.