شكرا لقرائتكم خبر عن «رودريجيز » يستعد للهروب من «سجن الملكي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت تقارير إسبانية عن استعداد خيميس رودريجيز عن هروبه من سجن النادى الملكى الذى يحكمه زين الدين زيدان خلال الفترة الحالية، وقالت صحيفة، «ماركا»، الإسبانية، إن اللاعب يمتلك العديد من العروض الرسمية سواء داخل الأندية الإنجليزية أو الألمانية.

وأضاف التقرير الإسبانى، أن المدير الفنى لفريق ريال مدريد أعلن خروج اللاعب من حساباته خلال الموسم المقبل بالرغم من استمرار تعاقد اللاعب من النادى الإسبانى لموسم مقبل، ولكن المدرب الفرنسى لم يعد يعتمد عليه خاصة أنه يحاول الآن ضم كليان مبابى خلال الموسم المقبل.

وكان كليان مبابى، نجم فريق باريس سان جيرمان، أعلن الخميس عن تمسكه بالبقاء داخل صفوف فريقه الفرنسى للموسم المقبل وعدم النظر نهائيا للعروض الرسمية التى تقدم بها ريال مدريد وبرشلونة لضمه خلال الميركاتو الصيفى الجارى.

وأكد مبابى أنه سعيد للغاية داخل صفوف الفريق الفرنسى، ولن يرحل عنه مستقبلا، مشيرا إلى أنه يريد البقاء معه حتى حصد البطولات الأوروبية الكبرى مثل دورى أبطال أوروبا، بالإضافة إلى كافة البطولات المحلية داخل فرنسا.

وأشار التقرير إلى أن فريق مانشستر يونايتد فتح حوارا رسميا مع خيميس رودريجيز خلال الأيام القليلة الماضية لجس نبضه عن رغبته فى الانضمام لصفوف «الشياطين الحمر» من عدمه، وهو الأمر الذى انتهى لموافقة لاعب النادى الملكى على الرحيل لكتيبة المان يونايتد مطلع الموسم المقبل.

وأكدت الصحيفة أن المدرب الفرنسى سيضحى بالعديد من اللاعبين خلال الميركاتو الصيفى الذى فتح أبوابه حاليا، وجلب صفقات سوبر لصفوف النادى الملكى للمنافسة على كافة البطولات المحلية والأوروبية سواء داخل المنافسات الإسبانية أو بطولة دورى أبطال أوروبا.

وقال التقرير إن رودريجيز أبلغ بيريز رحيله عن الدورى الإسبانى خلال الميركاتو الصيفى الجارى لعدم توافقه فنياً مع المدير الفنى الفرنسى، زين الدين زيدان، مستشهدا بعدم دخوله فى حسابات المدرب الفرنسى خلال الفترة الماضية سواء بالدورى الإسبانى «الليجا» أو دورى أبطال أوروبا، لذا وجب عليه خلع قميص الريال والرحيل لصفوف أندية أخرى عملاقة سواء بالدورى الإنجليزى أو الألمانى خاصة أنه سبق لرودريجيز اللعب مع بايرن ميونيخ خلال المواسم الماضية وكان متألقا للغاية.

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وبحسب صحيفة «بيلد» الألمانية فإن لاعب الريال حتى الآن يمتلك عرضا رسميا من جانب فريق بايرن ميونيخ ينقصه فقط الحديث عن التفاصيل المادية التى على أساسها يقرر اللاعب اختيار وجهته المقبلة سواء اللعب داخل صفوف الشياطين الحمر ببطولة الدورى الإنجليزى أقوى الدوريات الأوروبية على الإطلاق، أو الرحيل لصفوف العملاق «البافارى» بطل البوندسليجا وكأس ألمانيا.