شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع فالنسيا بعد التجديد: فضّلت فريقي على عروض ألمانية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب المدافع هوجو جيامون، لاعب فالنسيا الإسبانى، عن سعادته البالغة بتجديد عقده مع فريقه الإسبانى، خلال الميركاتو الصيفى الجارى، حتى موسم 2023، والاستمرار فى اللعب بالدورى الإسبانى «الليجا» لمواسم مقبلة.
وقال اللاعب، فى تصريحات نشرها موقع صحيفة «ماركا» الإسبانية، مساء الجمعة، إنه كان يمتلك عروضًا احترافية من قبل أندية ألمانية كبرى خلال الميركاتو الصيفى، ولكن فضّل البقاء فى صفوف فريقه الإسبانى لشعوره بالراحة الفنية والنفسية خلال الفترة الماضية.
وكشفت الصحيفة أن اللاعب وقّع على شرط جزائى فى عقده الجديد بقيمة 85 مليون يورو حتى يتمكن النادى من ضمان بقائه خلال المواسم المقبلة، خاصة فى ظل العروض الكثيرة التى تلقاها اللاعب، الفترة الماضية، وكانت كفيلة برحيله عن صفوف كتيبة فالنسيا عقب نهاية الموسم الجارى الذى تُوج به ريـال مدريد.
وتتضمن بنود عقد اللاعب مع فريقه الإسبانى ضمان حق المشاركة فى كل اللقاءات المقبلة بالبطولات الإسبانية والأوروبية.
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