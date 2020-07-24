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شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان بطلاً لكأس فرنسا بالفوز على سانت إيتيان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
توج باريس سان جيرمان بطلًا لكأس فرنسا للمرة الـ13 في تاريخه، عقب فوزه على سانت إيتيان بهدف نظيف، اليوم الجمعة.
سجل هدف الفوز لفريق باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار، في الدقيقة 14 من عمر الشوط الأول.
وشهدت الدقيقة 30 مشاجرة عنيفة بين لاعبي الفريقين، عقب تدخل عنيف من لاعب سانت إيتيان لويك بيرين على كيليان مبابي، أشهر بعدما الحكم بطاقة حمراء في وجه «بيرين» بعد الرجوع لتقنية الفيديو، فيما ودع مبابي أرضية الملعب متأثرًا بإصابته القوية.
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