شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحي: ظهور 18 حالة كورونا في الإنتاج الحربي يحتاج لدراسة ومعرفة أسبابه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن ظهور 18 حالة إصابة بكورونا مرة واحدة بصفوف الإنتاج، أمر يحتاج إلى دراسة أسبابه، خصوصا أن جميع أعضاء الفريق أجروا أكثر من مسحة قبل السفر إلى شرم الشيخ، وثبت سلبيتها لجميع أعضاء الفريق، ولكن نسبة الإصابة زادت بشكل كبير جدًا في معسكر الفريق في شرم الشيخ، والتي قد تكون بسبب عدم الالتزام بالتعليمات خلال المعسكر.

وأكد أشرف صبحي ثقته في قدرة فريق الإنتاج الحربي ومجلس إدارته والجهاز الفني على تخطي هذه الكبوة سريعًا، والعودة أفضل من ذي قبل، متمنيًا الشفاء لجميع أعضاء الجهاز الفني واللاعبين بالإنتاج وبكل الفرق الرياضة، سواء في كرة القدم أو الألعاب الأخري.