شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المقاولون يطمئن على عماد النحاس بعد تعرضه لحادث بسيارته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص المهندس محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، على الاطمئنان على سلامة عماد النحاس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد تعرضه لحادث بسيارته.

وفور علم رئيس النادي بالحادث، أجرى اتصالًا بالمدير الفني للاطمئنان على سلامته، مقدما له كل التمنيات بالسلامة.

وتعرض عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب لحادث قوي بسيارته دون أن يصاب بأذى ولكن أدى الحادث لتهشم السيارة.