شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس يتعرض لحادث سير.. والمقاولون يطمئن على حالته والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعرض عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب لحادث قوي بسيارته، دون أن يصاب بأذى، فيما تهشمت سيارته.
واطمأن المهندس محمد عادل فتحي، المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي على صحة المدير الفني، وأكد «فتحي» أن سلامة عماد النحاس هي الأهم.
وقال «فتحي» إن المدير الفني للفريق بخير، ويمارس عمله بصورة طبيعية، بعد أن نجاه الله من هذا الحادث الكبير.
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