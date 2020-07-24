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إصابة مبابي مهاجم باريس سان جيرمان في الكاحل في نهائي كأس فرنسا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 يوليه 2020

إصابة مبابي مهاجم باريس سان جيرمان في الكاحل في نهائي كأس فرنسا

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الخليج 365

أصيب كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان في الكاحل في الشوط الأول من نهائي كأس فرنسا اليوم الجمعة ليخرج من الملعب مع استئناف نشاط كرة القدم في البلاد بعد توقف أربعة أشهر بسبب جائحة .

وأصيب اللاعب البالغ من العمر 21 عاما الفائز بكأس العالم مع فرنسا جراء تدخل قوي من لويك بيرين قائد سانت ايتيين في الدقيقة 26. وطرد بيرين بسبب المخالفة. ويلعب مبابي دورا محوريا مع سان جيرمان الساعي للفوز بأربعة ألقاب هذا الموسم.

ويواجه بطل الدوري الفرنسي منافسه أولمبيك ليون في نهائي كأس الرابطة وتنتظره أيضا مواجهة في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا أمام أتلانتا الشهر المقبل.

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