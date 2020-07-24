اخبار الرياضه

السد القطري يمدد عقد عبد الكريم حسن حتى عام 2024

0 نشر
اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السد القطري يمدد عقد عبد الكريم حسن حتى عام 2024 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 يوليه 2020

السد القطري يمدد عقد عبد الكريم حسن حتى عام 2024

الخليج 365

أعلن نادي السد القطري لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن تجديد عقد لاعبه عبد الكريم حسن حتى عام 2024.

Advertisements

وذكر الموقع الرسمي للنادي القطري، أن عبد الكريم انضم إلى الفريق الأول عام 2010، وحقق العديد من الإنجازات في مسيرته كان أبرزها الفوز بجائزة أفضل لاعب في آسيا عام 2018، وتحقيق المركز الثالث في كأس العالم  للأندية مع السد عام 2011.

من جانبه، قال عبد الكريم في تصريحات للموقع الرسمي لناديه: "أنا سعيد للغاية وفخور جدا بعقدي الجديد، اللعب لهذا الفريق  بمثابة مسؤولية كبيرة".

وأضاف: "أشعر بسعادة كبيرة مع السد، سأواصل العمل بكل قوة لتقديم الأفضل، وسنحصد البطولات في المستقبل".

ويواجه السد فريق الخور، غدا السبت، ضمن منافسات المرحلة الثامنة عشر من دوري نجوم قطر، والذي استؤنفت مبارياته اليوم الجمعة بعد فترة طويلة من التوقف بسبب تداعيات انتشار

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السد القطري يمدد عقد عبد الكريم حسن حتى عام 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا