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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السد القطري يمدد عقد عبد الكريم حسن حتى عام 2024 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 يوليه 2020
الخليج 365
أعلن نادي السد القطري لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن تجديد عقد لاعبه عبد الكريم حسن حتى عام 2024.
وذكر الموقع الرسمي للنادي القطري، أن عبد الكريم انضم إلى الفريق الأول عام 2010، وحقق العديد من الإنجازات في مسيرته كان أبرزها الفوز بجائزة أفضل لاعب في آسيا عام 2018، وتحقيق المركز الثالث في كأس العالم للأندية مع السد عام 2011.
من جانبه، قال عبد الكريم في تصريحات للموقع الرسمي لناديه: "أنا سعيد للغاية وفخور جدا بعقدي الجديد، اللعب لهذا الفريق بمثابة مسؤولية كبيرة".
وأضاف: "أشعر بسعادة كبيرة مع السد، سأواصل العمل بكل قوة لتقديم الأفضل، وسنحصد البطولات في المستقبل".
ويواجه السد فريق الخور، غدا السبت، ضمن منافسات المرحلة الثامنة عشر من دوري نجوم قطر، والذي استؤنفت مبارياته اليوم الجمعة بعد فترة طويلة من التوقف بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.
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