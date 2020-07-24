شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة: إبراهيم نور الدين لم يخالف اللائحة بتغير زيه بين شوطي مباراة الأهلي وسموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مصدر في لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، أن الحكم إبراهيم نور الدين الذى أدار اليوم المباراة الودية بين الأهلى وسموحة باستاد مختار التتش، لم يرتكب خطأ أو يخالف اللائحة عندما قام بتغيير الزى الخاص به فى شوطى المباراة الودية، موضحا أن هذه الواقعة ليس مخالفة لأن اللائحة تنص على ضرورة ألا يرتدى الحكم زيا مشابها لأحد طرفى المباراة ويجب أن يكون مختلفا عنهما.

وتابع المصدر أن الأمر ليس له علاقة بكون المباراة ودية أو رسمية، مشيرا إلى أن الأصل فى الأمر هو ألا يكون زى الحكم مشابها لاحد طرفى اللقاء، لكن تغيير زى الحكم فى شوط اللقاء ليس خطأ او مخالفة للائحة تستوجب العقاب.

وانتهت مواجهة الأهلى وسموحة الودية التي أقيمت على ملعب التتش بالجزيرة مساء اليوم الجمعة بفوز الفريق الأحمر برباعية نظيفة، أحرزها محمود عبد المنعم كهربا فى الدقيقة 42، مروان محسن في الدقيقة 80، كهربا في الدقيقة 79، واختتم الأهداف الحمراء جونيور أجاي في الدقيقة 81.

جاء الشوط الأول متوسط المستوى وشهد سيطرة نسبية من الأهلى على مجريات المباراة بفضل تفوق لاعبى الوسط الأحمر على نظرائهم فى سموحة، ولكن دون تشكيل خطورة حقيقة على مرمى الفريق السكندرى، قبل أن ينجح كهربا فى ترجيح كفة الأهلى بعد متابعته لتسديدة عمرو السولية القوية والتى ارتدت من يد الهانى سليمان حارس سموحة، لتجد كهربا الذى أودعها بسهولة فى المرمى قبل نهاية الشوط الأول، في الوقت الذي ارتفع نسق الأداء في الشوط الثاني خاصة من جانب الأهلي الذي سيطر على أحداثه بالكامل وخلق العديد من الفرص نجح في احراز ثلاثة منها عن طريق مروان محسن وكهربا وجونيور أجاي.

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وبدأ الأهلى المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوى فى حراسة المرمى أمامه على معلول ومحمود متولى وأيمن أشرف ومحمد هاني. وفى خط الوسط أليو ديانج وعمرو السولية وجيرالدو وأفشة وكهربا وأليو بادجى، وعلى مقاعد البدلاء كل من على لطفى ورامى ربيعة وياسر إبراهيم وجونيور أجايى ومحمد شكرى وأحمد الشيخ ومروان محسن وعربى بدر.

وجاء تشكيل سموحة الأساسى كالتالي: الهانى سليمان، محمود معاذ، رجب نبيل، صلاح محسن، محمد نادى، كريم يحيى، ايدى ايمومو، حسام حسن، أحمد جمال، محمد طلعت، محمد عبد المنعم، ويقود الحكم الدولى إبراهيم نور الدين المباراة تحكيمياً.