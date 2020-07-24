فايلر يصدم جيرالدو ويرفض حضوره لحظات استقبال المولود الجديد

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جدة - عمرو شويل صدم السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي حصول لاعبه الأنجولي جيرالدو على إجازة من التدريبات خلال الفترة الحالية بسبب استعدادات الفريق الجادة لخوض منافسات دوري أبطال أفريقيا والدوري المصري الممتاز.
وطلب اللاعب الأنجولي الحصول على إجازة من التدريبات الجماعية خلال الأيام القليلة الماضية بسبب حضوره استقبال مولوده الجديد حيث تتواجد زوجته في بلاده هناك والتي يغيب عنها منذ أشهر طويلة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في كافة أنحاء العالم وتوقف حركة الطيران بين البلدان المختلفة.
وحاول اللاعب اقناع رينيه فايلر خلال الأيام الماضية ووصل الأمر الى الطلب من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة التدخل لإقناع المدير الفني بضرورة سفره الى أنجولا الا أن محاولاته باءت بالفشل حتى الآن.
ووضع مسئولو النادي الاهلي إجراءات إحترازية مُشددة في النادي منذ صباح اليوم اليوم ،الجمعة، وقبل ساعات من الفريق أمام سموحة المقرر لها الخامسة والنصف من مساء اليوم ،الجمعة،بإستاد التتش من أجل الحفاظ على سلامة اللاعبين ومنع إنتشار فيروس "كورونا" لاسيما وأن فريق سموحة شهد إصابتين بكورونا منذ أيام كما ظهر في الاهلي حالة أمس وهي حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأمر الذى زاد من الأجراءات الأحترازية في الاهلي قبل اللقاء المرتقب الذي يُعد واحد من مباراتين سيخوضهما الأهلي خلال توقف الدوري حيث ستكون المباراة الثانية أمام الجونة يوم 28 يوليو الجاري بالتتش في إطار استعدادات الفريقين لبطولة الدوري الممتاز التى تقرر استئنافها يوم 6 أغسطس المقبل ويستهلّها المارد الأحمر بمواجهة إنبي يوم 9 أغسطس.
كشف هشام بن صالح، وكيل أعمال جيرالدو دا كوستا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقف اللاعب مع الأهلي في الموسم الجديد.
وأكد وكيل جيرالدو في تصريحات تلفزيونية: "اللاعب مرتاح مع الأهلي وهو الآن مركز تماما في الأهلي وإذا تلقى اللاعب عرضا سواء بالبيع أو الإعارة داخل أو خارج مصر، سيوافق طالما العرض مناسب ويرضيه ويرضي النادي الأهلي".
وأكد وكيل جيرالدو: "عقد جيرالدو مع الأهلي يحتوي على شرط جزائي واللاعب يتبقى في عقده 3 سنوات، فقد تعاقد الأهلي معه في يناير 2019 لمدة 4 سنوات ونصف".
قدم الأنجولى جيرالدو، لاعب الأهلى، مستوى مميزا مع الفريق منذ انضمامه وساهم بشكل كبير في عدد من الأهداف القاتلة للسياطين الحمر وكانت ارقامه مبشرة، الا أن رؤية فايلر في الأوقات الخيرة كانت برحيل اللاعب أو تسويقه على سبيل ألإعارة.
ووضع اللاعب إدارة ناديه فى مأزق بعدما رفض العديد من العروض التى وصلته خلال الفترة الماضية من أندية عربية، واصفاً إياها بالضعيفة، سواء على الصعيد المالى أو الفني، وشدد اللاعب على أنه لن يرحل إلا لأحد الأندية التى تُرضى طموحاته بتحقيق مكسب مالى بجانب الاستفادة الفنية ومن خلال اللعب لناد كبير، وتسبب موقف جيرالدو فى أزمة داخل النادى لأن الأخير يرغب فى تسويق اللاعب سريعاً من أجل الاستفادة بمكانه فى القائمة وضم لاعب أجنبى بدلاً منه خلال الصيف الجارى فى ظل عدم قناعة الجهاز الفنى للأهلى بقيادة رينيه فايلر بقدرات جيرالدو ومطالبته بالاستغناء عن اللاعب الأنجولي.
وتلقى جيرالدو عرضاً مُغرياً من نادى مولودية الجزائر للانتقال لصفوفه خلال الموسم المقبل، بعدما شهدت الأيام الماضية اتصالات بين اللاعب الأنجولى والنادى الجزائرى، لكن جيرالدو لم يُبد حماساً للعب فى الدورى الجزائرى
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