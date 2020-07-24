شكرا لقرائتكم فايلر يصدم جيرالدو ويرفض حضوره لحظات استقبال المولود الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل صدم السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي حصول لاعبه الأنجولي جيرالدو على إجازة من التدريبات خلال الفترة الحالية بسبب استعدادات الفريق الجادة لخوض منافسات دوري أبطال أفريقيا والدوري المصري الممتاز.

وطلب اللاعب الأنجولي الحصول على إجازة من التدريبات الجماعية خلال الأيام القليلة الماضية بسبب حضوره استقبال مولوده الجديد حيث تتواجد زوجته في بلاده هناك والتي يغيب عنها منذ أشهر طويلة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في كافة أنحاء العالم وتوقف حركة الطيران بين البلدان المختلفة.

وحاول اللاعب اقناع رينيه فايلر خلال الأيام الماضية ووصل الأمر الى الطلب من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة التدخل لإقناع المدير الفني بضرورة سفره الى أنجولا الا أن محاولاته باءت بالفشل حتى الآن.

ووضع مسئولو النادي الاهلي إجراءات إحترازية مُشددة في النادي منذ صباح اليوم اليوم ،الجمعة، وقبل ساعات من الفريق أمام سموحة المقرر لها الخامسة والنصف من مساء اليوم ،الجمعة،بإستاد التتش من أجل الحفاظ على سلامة اللاعبين ومنع إنتشار فيروس "كورونا" لاسيما وأن فريق سموحة شهد إصابتين بكورونا منذ أيام كما ظهر في الاهلي حالة أمس وهي حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأمر الذى زاد من الأجراءات الأحترازية في الاهلي قبل اللقاء المرتقب الذي يُعد واحد من مباراتين سيخوضهما الأهلي خلال توقف الدوري حيث ستكون المباراة الثانية أمام الجونة يوم 28 يوليو الجاري بالتتش في إطار استعدادات الفريقين لبطولة الدوري الممتاز التى تقرر استئنافها يوم 6 أغسطس المقبل ويستهلّها المارد الأحمر بمواجهة إنبي يوم 9 أغسطس.